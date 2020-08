Ladispoli, il verde pubblico invade i marciapiedi: invalidi costretti sulla strada - Terzo Binario News

Le piante di via delle Dalie non vengono potate e questo crea un intralcio alle persone in carrozzina o genitori con passeggino

di Stefano Marzetti

Verde pubblico incolto al punto da invadere i marciapiedi a Ladispoli. E gli invalidi con carrozzina o altri handicap, così come i genitori con passeggino, sono costretti a scendere il gradino e passare dalla strada, con i conseguenti rischi che si possono immaginare. Una situazione per la quale dovrebbe intervenire di persona il sindaco Alessandro Grando, da quando ha avocato a sé la delega all’Igiene urbana, dopo l’uscita di scena del consigliere comunale, Carmelo Augello.

La segnalazione viene dalla pagina Facebook ‘Sei di Ladispoli se… ’ – con tanto di fotografia – e riguarda in particolare via delle Dalie. “È mai possibile avere marciapiedi incolti in questa maniera, che per passare, soprattutto gli invalidi, si è costretti ad andare in mezzo alla strada?”, si chiede l’autrice del post.

Il problema supplementare, inoltre, sembra essere che i soliti ed educatissimi ignoti approfittano della folta vegetazione e utilizzano le piante come ‘bagni pubblici’, con conseguente sporcizia e cattivo odore. “Si può fare una pulizia e una potatura?”, chiede sempre l’autrice della segnalazione su FB. Anche noi di Terzo Binario, pensiamo che sì, in effetti pulizia e potatura delle piante si potrebbero effettuare, senza troppo fastidio per questa Amministrazione comunale.