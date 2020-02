Ladispoli, il valore dell'associazionismo - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – In previsione dell’incontro del 13 febbraio p.v., organizzato dallo Spi- Cgil a Ladispoli, in cui è invitata l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Troncarelli, ho fatto alcune riflessioni sull’esperienza dell’Associazionismo sul nostro territorio, partendo dall’esperienza personale con l’Associazione Nuove Frontiere, di cui sono delegata ai rapporti di rete e alle comunicazioni. Riflessioni che stanno portando a grandi cambiamenti, i cui effetti ci auguriamo, si vedano nel tempo a venire.

In un’epoca sempre più confusa, economicamente depressa, nella quale si calpestano i diritti più elementari, dove è facile abbandonarsi alla disperazione, il valore dell’associazionismo assume un importante ruolo coagulante, per combattere la solitudine e infondere coraggio, perché solo l’unione d’intenti e di azione possono dare speranza a tutta la macchina Italia.

Un’associazione non può risolvere i problemi di competenza di un Comune o dello Stato.

Un’associazione può raccogliere le criticità dei servizi: scuola, assistenza domiciliare, progetti e bandi del Piano di zona, carenze dei servizi sanitari per l’handicap, soprattutto per quello adulto, e farsene carico nei luoghi più idonei e promuovere un contraddittorio costruttivo.

Un’associazione seria, quando sa che sul territorio si muovono altre realtà analoghe, cerca di fare rete con loro. La rete è fondamentale e l’ha dimostrato a Ladispoli la manifestazione del 27 giugno contro i tagli al servizio di assistenza domiciliare, operati dall’amministrazione comunale.

È della rete tra familiari del Centro Diurno Strada per l’Autonomia e del Centro Sociale Polivalente del Comune di Ladispoli che, insieme a gran parte delle associazioni non tutte, tra cui Nuove Frontiere Onlus, hanno preso posizione, affinché la sede di Via Aldo Moro rimanesse ai disabili, la vittoria di essere stati ascoltati.



Ora la sfida della rete è stimolare, coadiuvare, co-progettare l’apertura di Centro Diurno per disabili ad alto carico assistenziale, che non sia un ghetto o peggio ancora un parcheggio, ma un luogo confortevole, adeguato, terapeutico-occupazionale per i ragazzi. Un Centro Diurno distrettuale aperto tutto l’anno, senza interruzioni natalizie o estive, perché le famiglie dei disabili gravi/gravissimi non possono essere lasciate mai senza assistenza.

La rete tra Associazioni e famiglie prevede un gran lavoro, molto faticoso, soprattutto per riuscire a equilibrare i diversi punti di vista, dribblando il protagonismo, le idee politiche o altro, che distolgano l’attenzione dall’obiettivo da raggiungere. Un obiettivo arduo ma non impossibile per chi crede nella correttezza del diritto, nei principi democratici, sanciti dalla nostra grande Costituzione, che all’art. 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

L’Associazione Nuove Frontiere Onlus, alla quale orgogliosamente appartengo, ha imparato la lezione del passato e ha fatto tesoro degli errori. È cosciente di essere venuta meno, per un lungo periodo, a quello che era il suo precipuo compito: difendere i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie; pungolare le istituzioni, partecipando ai tavoli, dove farsi portavoce delle criticità dei servizi, ascoltando non solamente i suoi soci, ma chiunque abbia questo tipo di problemi.



Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, tante ambiguità da chiarire, ma abbiamo compreso bene qual è il nostro ruolo di Associazione di promozione sociale ed Ente del Terzo Settore e personalmente sto lavorando, per costruire una rete solida.



Siamo da poco registrate al Tavolo permanente delle associazioni, promosso dalla Asl Roma 4, lo stesso cui fa parte un’altra associazione, con la quale ho iniziato a tessere una proficua rete con il presidente Dott. Sisto Roberto, la Vitalba Onlus del distretto F4 di Formello, e porteremo le problematiche che affliggono il nostro distretto F2, nei suoi servizi sanitari assenti o insufficienti per l’handicap: psichiatra, psicologo, neuropsichiatra, neurologo per bambini e adulti.

L’associazionismo ha senso e vede crescere e sviluppare buoni frutti, solo se riesce a essere presente e critico, unito su obiettivi comuni e propositivo, altrimenti viene meno ai suoi presupposti, diventando di fatto inutile manifestazione di pietismo, raccolta fondi e iniziative di facciata, fondamentalmente vuote, che seminano detriti. Purtroppo da queste parti è successo e oggi raccogliamo i frutti marciti del nostro individualismo e del nostro egoismo. Si tratta di rischi in cui è facile inciampare ma stiamo crescendo per diventare più cittadini e meno sudditi.



Silvia Leuzzi