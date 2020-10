Ladispoli, il punto sui lavori nelle scuole - Terzo Binario News

“L’impegno della nostra Amministrazione è quello di continuare a lavorare per rendere le scuole di Ladispoli accessibili, sicure ed anche più belle”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha fatto il punto sui lavori che sono stati svolti e che si stanno completando nel settore dell’edilizia scolastica.

Finora nel settore dell’edilizia scolastica sono stati realizzati: i locali mensa nelle scuole Fumaroli e Livatino, adeguato l’antincendio alla Giovanni Paolo II e Odescalchi, risanamento delle facciate e pavimentazione spazio esterno della Zarelli in via Lazio, consolidamento solaio pieno terra e primo piano e ristrutturazione e messa in sicurezza della Don Bosco, lavori di manutenzione straordinaria in via Florida, messa in sicurezza e riapertura sala sensoriale e sala informatica della Falcone.

“Stiamo lavorando a 360 gradi – ha proseguito De Santis – per rendere ogni plesso scolastico il più funzionale e sicuro possibile.

I lavori da fare sono ancora molti ma proseguiremo su questa strada. L’Amministrazione comunale ha avuto e continuerà ad avere un’attenzione particolare verso che scuole che quotidianamente accolgono i nostri ragazzi. Questi lavori sono frutto della collaborazione fattiva sia con l’ex assessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi, che con l’attuale, Fiovo BItti, e con il consigliere delegato alle Manutenzioni Scolastiche, Emiliano Fiorini. Ringrazio sempre il responsabile e tutti i collaboratori dell’Ufficio Manutenzioni che si prodigano per la nostre scuole”.