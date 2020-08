Ladispoli, il primo Cd di Arianna Petruzzi e la partnership con ‘Sophie Bijoux’ - Terzo Binario News

L’album potrà essere acquistato in tutti i punti vendita della catena d’abbigliamento e scaricato da tutti i digital store

Sarà il primo compact disc musicale di Arianna Petruzzi (dal titolo Sophie Bijoux) a suggellare la partnership a Ladispoli tra papà Luigi Petruzzi (autore e compositore del brano) e Sophie Bijoux Abbigliamento Donna.

“La vita è troppo breve per passare inosservati” è il motto di Sonia Loreti & Carola Fioravanti per Sophie Bijoux Abbigliamento Donna. Il Cd, che potrà essere acquistato in tutti i punti vendita Sophie Bijoux Abbigliamento Donna a Roma e nel Lazio, comprende i brani Sophie Bijoux e la più nota La Playa Del Sol (oltre 25mila streaming sui digital store) scritti ambedue da Luigi Petruzzi e interpretati da Arianna.

Arianna, Luigi, Sonia e Carola vi aspettano all’inaugurazione del nuovo punto vendita Sophie Bijoux domenica 9 agosto dalle ore 18,00 alle ore 21,00 a Cerveteri presso il Centro Commerciale ‘L’albero della vita’, via Settevene Palo 54. Il brano sarà disponibile in tutti i digital store: Spotify, Amazon, Play Musica, YouTube, Deezer.