Ladispoli, il buon Natale di Anima Verde - Terzo Binario News

Alla vigilia del Natale e a pochi giorni da un nuovo anno, non potevo non scrivere due righe per inviare i migliori auguri a chi sa ancora guardare Ladispoli da una prospettiva diversa.

Un piccolo obiettivo, quello di poter parlare di una città più Verde: ambiente e territorio prima di tutto senza tralasciare il fatto che, proprio partendo da questo binomio, si può arrivare a parlare di giustizia sociale, economia, salute e tutto ciò di cui spesso la solita politica si dimentica o fa finta di dimenticarsi.

Che a volta si lavori più per la bandiera che per i cittadini, ce ne stiamo accorgendo tutti, come purtroppo ci rendiamo conto che alcune scelte e decisioni vengono fatte più per ripicca che per giustezza.

E questo, oltre ad essere squallido, rattrista.

Felice però di potermi rivolgere a tutti coloro che, con le loro piccole azioni, quotidianamente, portano avanti battaglie (talvolta anche più grandi di loro) per la propria etica e, soprattutto, per gli altri.

Se da una parte si affonda con la maleducazione e gli insulti, dall’altra c’è una Città che ha voglia di crescere e costruire.

Non palazzine ma il futuro di Ladispoli!

Dove cadono alberi, ci sarà sempre qualcuno pronto a ripiantarli, dove si buttano giù prefabbricati, ci sarà sempre qualcuno pronto a ricostruirli.

E ci saranno altrettante persone pronte ad aiutare, senza chiedere nulla in cambio.

L’unica moneta di scambio, per chi ha passione e sentimenti veri, è il sorriso.

E dai continui insulti e arrampicamenti sugli specchi di alcuni, non è proprio per tutti.

Soprattutto poi quando gli scambi, per vizi di forma, si inceppano.

AnimaVerde raccoglie una serie di idee e concetti che non devono essere sepolti in nome di una bandiera, soprattutto se le bandiere cambiano continuamente per seguire il passo del vincitore.

Non interessano i like, non si fa la conta di chi è da questa parte.

Prima di tutto perché i “like” , come tante altre cose nella vita, si possono sempre comprare.

So che alcuni si ostineranno a non capire, e mi limito a dire ciò.

Quando si hanno radici profonde e nessuno ha mai provato a capitozzare la mia fronda, succede che le idee rimangano al loro posto.

Dispiace sapere che ci siano persone che dormono poco la notte, e magari la passino a contare insieme ad un abaco.

AnimaVerde è una goccia in mezzo al nostro mare mosso, inquinato, DIMENTICATO!

AnimaVerde è una delle tante mani tese per ricominciare, può trascinare o può mollare la presa.

A fianco dei pendolari, dei disabili, degli umiliati, dei lavoratori, dei cittadini onesti.

AnimaVerde è un pensiero e un modo di essere.

Ancora auguri a chi voglia di leggere e riflettere e partecipare.

Auguri anche a chi diffonde queste parole con passione e professionalità sul territorio, senza censurare.

E auguri a chi smetterà di fare proclami per iniziare a fare i fatti.

Buon Natale.

Buon Anno Nuovo e Verde.