Ladispoli, il 14 febbraio si parla di maltrattamenti sugli animali - Terzo Binario News

“SegnaLiAmo” è un che si svolgerà il 14 Febbraio 2020 alle ore 15.30 presso la Biblioteca Comunale Peppino Impastato , sita in Ladispoli Via Caltagirone snc .

Si tratta di un’iniziativa che è nata dalla collaborazione tra l’associazione Argo Ladispoli ODV , il Nucleo Regione Lazio delle Guardie Ecozoofile G.e.p.a. e professionisti del settore tutela animale ed esperti di criminologia ed educazione cinofila che ci aiuteranno ad avere una visione d’insieme per quanto riguarda il maltrattamento nelle sue varie sfaccettature, che scaturisce a volte anche dalla non corretta detenzione dovuta alla mancata conoscenza dell’animale stesso oltre che da un comportamento deviato che ne sottende.

Durante l’evento verrà anche spiegata la corretta metodologia per segnalare casi di presunto maltrattamento o qualsiasi verifica concerna il benessere animale.