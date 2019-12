Ladispoli, i ragazzi dell'Alberghiero in visita alla Perugina - Terzo Binario News

E’ stata fondata nel 1907 a Perugia, è un marchio storico dell’industria alimentare italiana, dal 1988 è entrata a far parte del gruppo Nestlè: è la ‘Perugina’, che rappresenta da oltre un secolo la ‘cultura della cioccolata’ e del ‘made in Italy’ nel mondo.

Simbolo universale dell’azienda è il ‘Bacio Perugina’, che ha destato la curiosità e conquistato i cuori di milioni di persone. Nata come laboratorio familiare e artigianale, la ‘Perugina’ ha attraversato la storia, resistendo alla concorrenza e alle sfide del mercato. A fondarla furono Francesco Buitoni, Annibale e Luisa Spagnoli, Leone Ascoli e Francesco Andreani.

Forte di una costante attenzione alla qualità delle materie prime e all’innovazione dei processi produttivi, la ‘Perugina’ è divenuta già negli anni Venti del Novecento uno dei maggiori esportatori di prodotti dolciari ed è stata la prima azienda italiana ad applicare le tecniche e gli strumenti dell’organizzazione scientifica del lavoro teorizzata da Frederick Taylor nel 1911.

A cominciare dal 1935 i prodotti della Perugina furono lanciati in America e cominciarono a nascere filiali nelle più importanti città del mondo. Da allora il successo dell’azienda di Perugia non si è più fermato. E martedì 17 dicembre gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dai loro docenti Donatella Di Matteo, Antonio Gismondi, Daniela Toscano, Simone Depetris e Carmine Russo, hanno visitato gli stabilimenti della

Perugina. “Nel nostro Istituto – ha affermato la Prof.ssa Donatella Di Matteo – puntiamo da sempre a potenziare l’offerta formativa con iniziative e attività che pongano al centro l’esperienza delle aziende produttive e delle realtà imprenditoriali di eccellenza del mercato nazionale e internazionale. La visita di questa mattina ha rappresentato per tutti noi un’imperdibile occasione di conoscenza e di apprendimento”.