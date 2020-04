Ladispoli, Grando sul 25 Aprile: "In questa giornata e momento particolare, il ricordo non deve alimentare divisioni" - Terzo Binario News

“L’emergenza sanitaria non ci ha permesso di celebrare il 25 aprile come di consueto, ma non ci ha impedito di deporre una corona di fiori presso il Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre.

Con questo gesto, a nome dell’intera città, abbiamo reso omaggio alla memoria delle donne e degli uomini che 75 anni fa hanno lottato, e in molti casi sacrificato la propria vita, per garantire al nostro Paese un futuro migliore.

Quel futuro tanto desiderato, fatto di democrazia e di libertà, che grazie a quel sacrificio è oggi il nostro presente.

Le nostre generazioni hanno avuto la fortuna di non vivere nessuna guerra sulla propria pelle, ma oggi stiamo purtroppo affrontando un periodo storico che, dal punto di vista sociale ed economico, somiglia molto ad uno scenario post bellico.

In questa giornata particolare, in questo momento particolare, il ricordo non deve in alcun modo alimentare divisioni.

Oggi più che mai c’è bisogno di restare uniti per guardare di nuovo al futuro con la speranza e la determinazione di un Popolo che ha sempre saputo rialzarsi.

E proprio perché siamo un grande Popolo, anche stavolta, ce la faremo.

Viva l’Italia”

Il sindaco

Alessandro Grando