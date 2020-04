Ladispoli, Grando: "Consegnati buoni spesa per 268mila euro" - Terzo Binario News

“Gli ultimi giorni sono stati decisamente impegnativi, molto più dei precedenti, a causa delle procedure in corso per la distribuzione del contributo economico alle famiglie di Ladispoli che sono in difficoltà economica.

Come temevo sono arrivate migliaia di domande, molte di più di quante ne potremo accontentare con i fondi che ci sono stati messi a disposizione.

Già in tempi non sospetti avevo preannunciato che le cose sarebbero andate in questo modo e purtroppo non sbagliavo.

Indipendentemente da questo, come amministrazione comunale ci eravamo comunque posti un obiettivo importante: consegnare prima di Pasqua la maggior parte dei buoni spesa per fare in modo che le famiglie potessero trascorrere più serenamente queste festività.

È stata una corsa contro il tempo ma ce l’abbiamo fatta.

Grazie ad un grande lavoro di squadra che ha coinvolto dipendenti, assessori, consiglieri comunali e volontari in soli tre giorni sono stati recapitati a domicilio più di 13.000 buoni spesa ad oltre 760 nuclei familiari, per un valore complessivo di circa 268.000 euro.

Ovviamente il nostro lavoro non è finito, a partire da domani ci aspetta un’altra settimana molto impegnativa in cui contiamo di portare a termine tutte le operazioni di consegna.

In base alle nostre proiezioni altri 600/650 nuclei familiari che non percepiscono forme di sostegno pubblico riceveranno il contributo.

Per tutti gli altri sarà necessario che lo Stato e la Regione Lazio garantiscano altri stanziamenti per il fondo di solidarietà alimentare.

Vi ricordo che c’è tempo fino a questa stasera per presentare la domanda https://www.comunediladispoli.it/richiesta-buoni-spesa-emergenza-sanitaria-covid19?fbclid=IwAR1qoY5e9VK09YVMADngmNGdi8510b3OH96iZdTdhrmM6qxEVwa4cALmMkE

Alessandro Grando