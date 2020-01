Ladispoli, goleada del Di Vittorio al torneo CorSport - Terzo Binario News

(foto CorSport) Dieci a uno: il risultato commenta da solo la straordinaria prestazione della squadra di calcio a 11 del ‘Giuseppe Di Vittorio’ che ha inaugurato nel migliore dei modi l’edizione 2020 dello storico Torneo regionale ‘Corriere dello Sport Junior Club’.

Una compagine, quella del ‘Di Vittorio’, che si è rivelata sin dall’inizio protagonista assoluta dell’incontro con l’Istituto Aeronautico di Bracciano ‘Salvo D’Acquisto’.

“Una giornata all’insegna dell’emozione, della passione e di un sano agonismo – ha commentato il Prof. Ilario Bombardieri, Docente di Scienze Motorie dell’Istituto Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’ e allenatore della squadra – Il campionato è ancora lungo, ma voglio fare i miei complimenti a tutti i giocatori, ai vincitori e ai vinti. Noi siamo veterani di questo Torneo, cui aderiamo da diversi anni” ha dichiarato il Prof. Bombardieri al Corriere dello Sport. “Lo sport è un’autentica scuola di vita e vorrei sottolineare a questo proposito l’importanza del ‘Patto Etico’ che i membri delle squadre devono sottoscrivere per poter partecipare. Si tratta di uno strumento insostituibile per abituare gli studenti a un comportamento corretto e al rispetto degli avversari. Lealtà e competizione sono due dimensioni che nello sport devono integrarsi e armonizzarsi”. Il Prof. Bombardieri ha quindi sottolineato l’alta valenza educativa e formativa del Torneo, divenuto un appuntamento irrinunciabile per l’Istituto Superiore ‘Giuseppe Di Vittorio’. “Non ci stancheremo mai di diffondere, nella scuola, la cultura dello sport e i suoi valori e nessuno potrebbe negare che lo spirito agonistico rappresenti la molla principale di ogni competizione, ma la sfida è proprio quella di riuscire a veicolare attraverso un sano agonismo, i valori fondamentali di ogni pratica sportiva, primo fra tutti quello della relazione e del corretto rapporto fra tutti coloro che scendono in campo. Il calcio, e lo sport in generale, insegnano non retoricamente e non astrattamente che è davvero possibile raggiungere la sintesi fra concetti in apparenza distanti e antitetici: la libertà di esprimersi al meglio delle proprie capacità e la disciplina che deve consentire a ciascuno di farlo senza impedirlo agli altri. E’ la più grande lezione che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi”.

Questa la formazione della squadra del ‘Di Vittorio’, allenata da Ilario Bombardieri: Alessandrini, Barbarossa, Palombo, Citracca, Messina, Bosco, Giacomobono, Fabrizio, Piscedda, Lafavia, Tschikoka. In panchina Catania e Pingitore.

Marcatori Lafavia (4 gol), Bosco, Giacomobono e Tschikoka (4 gol)

Per seguire da vicino le prossime tappe del campionato, basta collegarsi al sito http://www.corrieredellosport.it/juniorclub/