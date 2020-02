Ladispoli, fondi per i solai delle scuole - Terzo Binario News

“E’ con soddisfazione che abbiamo appreso, come pubblicato nel Decreto direttoriale n. 2 del 2020 del Miur, che il nostro Ente è risultato aggiudicatario di fondi finalizzati a studi specifici su solai e controsoffitti delle strutture scolastiche”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis ha annunciato che l’ufficio Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Ladispoli ha partecipato a questo bando candidando tutti i plessi scolastici e, secondo la graduatoria pubblicata dal Miur, sono 18 gli immobili ammessi a contributo. “La nostra Amministrazione – prosegue l’assessore De Santis – ha sempre mostrato una sensibilità particolare verso l’edilizia scolastica, investendo seppur con difficoltà di bilancio tutte le risorse possibili per i nostri Istituti, oltre che partecipando ai bandi regionali e ministeriali finora pubblicati. Nell’occasione voglio ringraziare l’Uff. Manutenzioni, dal Responsabile ai tecnici ed ai collaboratori, che non si risparmiano nell’impegno per garantire tutti gli interventi necessari allo quotidiano svolgimento delle attività didattiche”.

