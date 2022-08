Ladispoli, "Filosofia on the beach": giovedì si parla del tempo • Terzo Binario News

Ogni giovedì alle 19 continuano gli appuntamenti di “Filosofia on the beach”, un modo nuovo e divertente per avvicinarci alle risposte alle grandi domande della Vita, e per conoscere da vicino i grandi pensatori d’Oriente ed Occidente.

Giocheremo con il Tempo: dimensione fisica e psicologica.

Il quinto appuntamento sarà dedicato a: “Il tempo opportunitàò per l’anima”.

Ma il Tempo è sempre uguale? Perchè nessuno vuol perdere tempo! Infatti ci viene insegnato che il tempo è denaro, il tempo è energia…

Allora, quando sappiamo coglierlo? Potremmo risparmiarlo? Ed, ancora, potremmo accrescerlo? E perchè farlo?

A queste e ad altre domande proveremo a rispondere attraverso un linguaggio semplice e qualche gioco e, perché no… anche davanti un aperitivo!

Ingresso libero presso lo stabilimento La Cambusa (Lungomare R. Elena 13 – Ladispoli).

Per informazioni, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it