Ladispoli festeggia i 101 anni di nonna Ada Maria - Terzo Binario News

“Le 101 candeline per la signora Ada Maria, con Le disposizioni di sicurezza non ci hanno permesso di festeggiarla di persona, ma gli auguri sinceri e sentiti sono arrivati a lei e a tutta la famiglia Canepa – Bellofiore, residente a Ladispoli, in località Marina di San Nicola.

“Ho avuto l’onore di conoscerla lo scorso anno, in occasione del festeggiamento dei suoi 100 anni, a cui ho partecipato con grande emozione. In quella occasione mi raccontò della passione con cui aveva svolto il lavoro di docente di lettere, ne rimasi molto colpito. Alla signora Ada Maria vanno gli auguri di tutta la Città – ha dichiarato il sindaco, Alessandro Grando – le disposizioni date dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non mi hanno permesso di andarla a trovare, né di poterle inviare un mazzo di fiori, ma lo farò appena sarà terminata questa emergenza.

Auguri signora Ada Maria, da parte di tutta la Città di Ladispoli.”

Alessandro Grando