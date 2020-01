Ladispoli, ecco i vincitori di illuMIniAMocI” 2019 del Comitato Miami - Terzo Binario News

Il “Comitato Quartiere Miami” ha il piacere di annunciare i vincitori della seconda edizione del concorso “illuMIniAMocI” 2019:

Il 1° PREMIO va al Sig. Antonio Leone, che si riconferma vincitore per il secondo anno.

Il 2° PREMIO è stato aggiudicato alla Sig.ra Laura Betti.

Il 3° PREMIO aggiudicato ex aequo ai Sig.ri Giancarlo Dell’Anna e Riccardo Ferrante.

Ci congratuliamo con i vincitori e li ringraziamo per aver contribuito attraverso le loro installazioni, a far sentire lo spirito natalizio a tutto il nostro quartiere, creando un’aria suggestiva e magica.

In particolare si ringraziano i Signori Dell’Anna e Betti, per aver colto lo spirito del concorso, attraverso un’installazione cooperativa dando così luogo ad uno scenario urbano oltre che del singolo edificio.

Di seguito il link del post con le foto:

Cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione

“COMITATO QUARTIERE MIAMI”

Tommaso FORESE

http://www.comitatoquartieremiami.it

Pagina Facebook: Comitato Quartiere Miami