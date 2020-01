Ladispoli, è il figlio della Cordeschi il ragazzo caduto dal motorino - Terzo Binario News

Il sedicenne rimasto vittima dell’incidente stradale di sabato è Daniele Gnazi, figlio dell’assessore Lucia Cordeschi. Lo rende noto lei stessa in un post sui social. Nelle prossime ore dovrebbe essere sciolta la prognosi.

“Il ragazzo coinvolto nell’incidente in via Anzio e’mio figlio Daniele Gnazi ; al momento e’ ancora grave e in pericolo di vita ; grazie per tutte le chiamate e i messaggi ricevuti ; scusateci se non abbiamo risposto a tutti ; GRAZIE INFINITE per tutte le preghiere che avete fatto per mio figlio ; domani lo sottoperanno ad altri controlli e potranno se tutto andra’bene sciogliere la prognosi , vi ringrazio veramente a tutti anche a nome di tutta la mia famiglia . Preghiamo ancora tutti insieme per Daniele”.