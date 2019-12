Ladispoli, domenica 5 gennaio Giocattoli in MoVimento - Terzo Binario News

Evento “Giocattoli in MoVimento”, per scambiare libri o giocattoli e donargli ai bambini meno fortunati. L’avvento si terrà domenica 5 gennaio. Grazie e buon anno a tutti!

Giocattoli In MoVimento 2019 è l’iniziativa solidale del MoVimento 5 Stelle che fa giocare i nostri bambini.

Domenica 5 gennaio, chiunque potrà portare i propri bambini a giocare e allo stesso tempo fare del bene.

Porta due giocattoli o due libri usati e in buone condizioni e il tuo bambino potrà sceglierne uno in cambio. Imparerà l’importanza del riuso e della condivisione. In più, i giocattoli rimasti verranno donati a strutture che lavorano con l’infanzia per portare nuovi sorrisi anche a bimbi che non conosciamo. Seminiamo sorrisi, senso di appartenenza e sentimenti di condivisione. Il futuro appartiene ai nostri figli.

