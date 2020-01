Ladispoli, domenica 19 gennaio open day all'Alberghiero - Terzo Binario News

Dopo il successo del primo Open Day, l’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua storia e le sue strutture. Domenica 19 gennaio, dalle ore 9:30 alle 12:30, secondo appuntamento in via Federici con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, con i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Valeria Mollo, Prof.ssa Giovanna Albanese, Prof. Renato D’Aloia, Prof.ssa Carmen Piccolo e con le Funzioni Strumentali, Prof.ssa Rosa Torino, Prof. Antonio Gismondi e Prof. Carlo Narducci. Al desk, per le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.



Si ricorda che il termine per le iscrizioni relative all’a.s. 2020/2021 è stato fissato dal Miur al 31 gennaio 2020. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 fino al 31 gennaio.



In applicazione dell’art.7, comma 28 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. Le famiglie potranno

registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento, cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021.



Prossimo appuntamento, dunque, il 19 GENNAIO (sempre dalle 9.30 alle 12.30) all’Istituto Alberghiero di via Federici a Ladispoli (https://www.isisdivittorio.edu.it/).

A questo link tutte le informazioni utili per le iscrizioni: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/