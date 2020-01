Ladispoli, domani punto informativo della Croce Rossa - Terzo Binario News

Continua l’attività della Croce Rossa Italiana sul territorio di Ladispoli finalizzata al contenimento del disagio sociale.

Anche domani, giovedì 30 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 11:30 presso il punto informativo di viale Europa messo a disposizione dal Comune, i volontari forniranno il proprio aiuto a coloro che si trovassero in condizioni di difficoltà.

Prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;

Promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;

Promuovere azioni per garantire la qualità della vita;

Sono infatti i principali obiettivi della CRI nel campo socio assistenziale a favore del territorio.

Per informazioni su tale servizio e su tante altre attività della CRI potete scrivere alla seguente mail santasevera@cri.it – indicando i propri recapiti sarà cura della CRI ricontattarvi per approfondimenti.