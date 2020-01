Ladispoli, domani esce il libro dell'atleta paralimpico Andrea Pellegrini - Terzo Binario News

Martedì 7 gennaio alle ore 15:00 presso la biblioteca “Peppino Impastato” si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica e la presentazione del libro EN GARDE, che racconta la storia personale e la vita sportiva dell’atleta paralimpico Andrea Pellegrini.

Andrea il 24 novembre 1991 ha avuto un grave incidente ferroviario alla stazione di Ladispoli, ma grazie alla voglia di andare avanti, alla forza e all’impegno costante ha continuato la sua vita con passione ed è diventato un atleta, un campione ed un simbolo dello sport. Ad oggi vanta una carriera lunga venticinque anni, ha fatto la storia della Scherma e del Basket conquistando numerose medaglie e vittorie ai giochi paralimpici e dimostrando che le barriere fisiche non contano niente e che l’unica barriera, che è nella mente di ognuno di noi, è la capacità di accettarsi. La sua storia ha colpito e ispirato Fabio Renzi, fotografo documentarista impegnato in progetti a tematiche sociali e antropologiche e Diana Pintus, scrittrice e sceneggiatrice, che dal 2013 si occupa di comunicazione sociale e lavora al progetto Storie Paralimpiche, tramite il quale ha costruito una rete solida di organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport e disabilità in tutto il mondo. Proprio nell’ambito di Storie Paralimpiche, Andrea Pellegrini, Diana Pintus e Fabio Renzi si incontrano e danno vita allo straordinario progetto EN GARDE. Scrive Andrea: “…se uno si accetta allora va incontro al futuro. È lì che nasce la forza.”