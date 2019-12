Ladispoli, domani commissione Urbanistica su Olmetto Monteroni - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che per il giorno 18 dicembre alle ore 18,30 è convocata la Commissione consiliare all’Urbanistica, presso l’Aula Storti in piazza Falcone, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

Attuazione del piano di lottizzazione d’ufficio per il recupero urbanistico località Olmetto Monteroni, approvazione modifica ed integrazione degli allegati di cui alle precedenti deliberazioni dei Consigli comunali numero 46 del 25 maggio 2010 e numero 16 del 30 marzo 2017.

“L’amministrazione comunale – afferma il consigliere comunale Renzo Marchetti – sta compiendo un importante passo per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini della frazione al fine di arrivare alla formazione del Consorzio di Olmetto Monteroni, passaggio necessario per veder nascere un nuovo quartiere”.