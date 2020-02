Ladispoli, convegno sul piano sociale di zona - Terzo Binario News

Giovedì 13 a Ladispoli il Direttore Sanitario della Asl e l’assessore regionale alle politiche

sociali interverranno in un convegno sul piano sociale di zona Cerveteri/Ladispoli

organizzato dal sindacato SPI/CGIL.

Un’occasione importante per approfondire temi che riguardano i servizi socio assistenziali, l’impegno della Regione Lazio con il Piano Sociale Regionale, gli impegni amministrativi che devono assumere le amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli in stretto accordo con il distretto sanitario.



Non tutti sono a conoscenza che l’intero ambito operativo del welfare con la legge regionale 328/2000 ma ancora più con la legge regionale n.11/2016 è passato dalla gestione dei singoli comuni alla gestione associata. Ciò significa un nuovo approccio amministrativo che i due comuni devono avviare in stretto accordofra loro e con la Asl.

I servizi e le prestazioni coinvolti in questi cambiamenti sono molti, coinvolgono tantissimi

cittadini e oltre 150 operatori del settore.

“Vi aspettiamo giovedì 13 febbraio, alle 15.30, Biblioteca Peppino Impastato, via Caltagirone snc Ladispoli”.