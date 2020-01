Ladispoli, con Aps Litorale Nord nasce il primo Emporio Solidale - Terzo Binario News

La Città di Ladispoli accelera in direzione della sostenibilità e della solidarietà. Al fine di rendere la comunità sempre più vicina ai cittadini e più attenta all’ambiente il Comune di Ladispoli ha condiviso l’obiettivo dell’iniziativa di volontariato organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale APS Litorale Nord, per la realizzazione del primo “Emporio Solidale” in cui persone e nuclei familiari in difficoltà, residenti nel Comune di Ladispoli, potranno recarsi e reperire autonomamente e gratuitamente i prodotti alimentari offerti dai donatori.

Il progetto “Emporio Solidale” si svolgerà nei locali di proprietà comunale situati all’interno del mercato giornaliero di Via Ancona e potranno accedervi le famiglie ed i cittadini in stato di bisogno che verranno segnalati dai Servizi Sociali.

Con l’Emporio Solidale l’Associazione APS Litorale Nord, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, intende integrare le attività di LADISPOLINONSPRECA, il servizio gratuito di ritiro e consegna delle eccedenze alimentari già operativo in città ormai da due anni e mezzo, al fine di assicurare una distribuzione degli alimenti ancora più capillare ed efficace sul territorio.

Presso L’Emporio, infatti, sarà possibile trovare un paniere di beni di prima necessità come prodotti alimentari, freschi e in scatola, oltre ai prodotti per l’igiene personale e della casa, materiale scolastico, il cui approvvigionamento complessivo dipenderà dalla quantità e varietà di prodotti donati e recuperati.

Sono previste anche attività di affiancamento delle famiglie per la diffusione di conoscenze utili da parte di volontari presenti nell’Emporio, che dotati delle competenze necessarie offriranno supporto a tutta la comunità in chiave di educazione alimentare e al consumo, organizzando incontri di informazione e laboratori dedicati agli stili di vita sostenibili, alla tutela dell’ambiente, alla riduzione dei rifiuti, alla lotta allo spreco alimentare, all’economia civile, all’economia domestica e al bilancio familiare.

Particolare apprezzamento per l’iniziativa da parte del Sindaco Alessandro Grando e del Consigliere Carmelo Augello, che in questa fase hanno dialogato con l’APS Litorale Nord per la fattibilità del progetto.

Nei prossimi giorni verranno allestiti i locali e saranno definite le modalità operative per la fruizione del servizio da parte dei Servizi Sociali.