Ladispoli chiede fondi alla Regione per installare la videosorveglianza - Terzo Binario News

Disagi lamentati all’assessora De Santis dalla zona fra Sanguinara e lungomare

“L’Amministrazione comunale accogliendo le segnalazioni dei cittadini dell’area compresa tra Via del Mare, Via Kennedy e Via Spoleto che lamentano molti disagi, di concerto con la Polizia Locale e l’Ufficio Manutenzioni, ha predisposto un progetto che mira al maggior controllo quindi al recupero delle vie individuate”.

Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che il Comune di Ladispoli ha presentato la domanda per la concessione di “Contributi, in conto capitale, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione di informazioni, riqualificazione di aree degradate, ai sensi della l.r. 15/2001 e della deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 30 luglio 2020″ .

“Il progetto – ha proseguito De Santis – prevede l’installazione di videocamere di sorveglianza, in punti strategici di questo spazio urbano, che saranno collegate all’impianto pre-esistente sul Lungomare Regina Elena. Inoltre è stata prevista la riqualificazione dell’area giochi di Via Spoleto, intitolata a Papa Wojtyla. Questo parco, seppur di piccole dimensioni, può rappresentare un centro di aggregazione, se opportunamente valorizzato ed attrezzato”.