Ladispoli Cerveteri in Azione: "Anagrafe in affanno per colpa di Grando" - Terzo Binario News

“Constatiamo che l’ufficio anagrafe di Ladispoli non è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza: appuntamenti a 3 mesi e persino inviti a recarsi in altri comuni per pratiche urgenti, così come riportato dalla stampa locale.

Pur consapevoli che l’emergenza COVID-19 ha aggravato una situazione già precaria, siamo al fianco dei dipendenti comunali in questa battaglia quotidiana in cui sono costretti ad affrontare l’utente deluso da questo disastroso livello di servizio.

Dobbiamo infatti contestare a questa attuale amministrazione, unica colpevole della paralisi, una totale incapacità di gestire un problema concreto per i cittadini di Ladispoli.

Non è accettabile amministrare un ufficio in difficoltà bloccando gli appuntamenti e limitandoli con tempi di attesa di almeno 3 mesi.

Noi di Azione Ladispoli basiamo la nostra politica su proposte concrete e consigliamo dunque all’assessore Bitti, che ha ereditato questa situazione da chi lo ha preceduto, di cambiare il modo con cui affrontare questa emergenza con una proposta fatta di due fasi, capaci probabilmente di risolverlo definitivamente:

Implementare un progetto di revisione dei processi interni all’ufficio anagrafe al fine di individuare gli sprechi burocratici ed efficientare il servizio per l’utente e per il dipendente. Richiedere, se necessario, nuove risorse per un ufficio che non sostiene la richiesta dell’utenza utilizzando dati concreti che stabiliscano il perché di tali inefficienze.

Concludiamo questa nostra nota invitando però l’assessore a fare chiarezza all’interno della sua maggioranza che, a giudicare dalle recenti assunzioni, lo lascia solo a risolvere questa problematica.

Probabilmente il Sindaco ritiene che i problemi dei cittadini non siano prioritari e preferisce assumere personale in altri uffici non risolvendo invece disservizi importanti per utenti e dipendenti.

La politica è una cosa seria.

L’unica rivoluzione che serve all’Italia è la buona amministrazione, anche a Ladispoli!

Gruppo Ladispoli-Cerveteri in Azione