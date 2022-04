Ladispoli celebrerà la Giornata Mondiale della terra il 24 aprile in piazza Rossellini - Terzo Binario News

L’assessore alla cultura Marco Milani informa che, in occasione della Giornata Mondiale della Terra il prossimo 22 aprile, celebrata in tutto il Mondo, l’Associazione Nuova Acropoli sarà presente nei giorni 23 e 24 aprile in piazza Rossellini a Ladispoli, con uno stand e metterà in atto una serie di iniziative di sensibilizzazione per promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale.

In tal senso si invitano tutte le Associazioni di settore e non, che vogliano partecipare alla celebrazione, di contattare l’Ass. Nuova Acropoli per definire ogni dettaglio sulla presenza in piazza Rossellini. La Nuova Acropoli organizza per quei giorni visite guidate presso l’Oasi del Bosco di Palo e installerà nei giardini di via Claudia una “bibliocasetta” contenente libri a disposizione della cittadinanza.

I recapiti per l’adesione sono i seguenti: mariasole.pomara@nuovaacropoli.it, ladispoli@nuovaacropoli.it, nuovaacropoli.ladispoli@pec.it