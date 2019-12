Ladispoli, Cavaliere: "La verità sul Commissariato ce l'ho io. M5s e Pci sono dei cialtroni" - Terzo Binario News

“Il periodo natalizio così importante per i Cristiani, dagli atei e dai materialisti, certamente non ha lo stesso significato e per tanto, forse, si sentono dispensati dalle “regole morali”, che purtroppo per loro sono anche “regole etiche”, ovvero dire la Verità evitando di mistificare la realtà di fatti per fare pura propaganda nello stile peggiore del concetto di manipolazione dell’opinione pubblica!

Un comunicato stampa del M5S di Ladispoli apparso su un sito d’informazione locale ringraziava il Governo Conte per la prossima realizzazione di un Commissariato di P.S a Ladispoli, omettendo l’origine di chi ha promosso tutto. Tanti articoli sono stati da me scritti per rettificare le “cialtronerie” diffuse dal M5S di Ladispoli su diverse iniziative prese da Fratelli d’Italia Ladispoli di cui io sono il Capogruppo in Consiglio Comunale e anche questa volta vorrei mettere a conoscenza tutti i cittadini della verità dei fatti così da informare correttamente.

Peggiore, per le menzogne proferite, è stato l’articolo a firma di Mimmo Dieni dei Comunisti Italiani di Ladispoli:

https://www.terzobinario.it/il-pci-ladispoli-villani-ad-ardita-incorreggibile-si-prende-meriti-altrui/197498.

Negli ultimi giorni diversi articoli del Consigliere di FdI Giovanni Ardita hanno destato l’attenzione della sinistra locale, che come al solito senza idee, proposte o progetti concreti, non riesce a fare altro che inventarsi delle “chimere” per attirare l’attenzione. Sembra che, vendere fumo è una specialità della sinistra ladispolana, mistifica, inventarsi ipotesi e “teorie fantapolitiche” sono il loro vero forte. Infatti gli elettori che non hanno più l’anello al naso non votano più questi “demagoghi di quarta fila” incapaci di programmare e difendere il bene comune.



Ora vorrei precisare, non difendere Giovanni Ardita che è nella Verità, così da far comprendere ai lettori e cittadini chi sono il M5S e i Comunisti Italiani di Ladispoli: la mozione: “Richiesta al Prefetto di istituire un commissariato di polizia o un distaccamento. Ufficio periferico di Ladispoli e Cerveteri” è del 18.07.2018 prot. n. 34625 a firma dei Consiglieri Comunali di FdI: Marongiu, Ardita e Cavaliere!

La Mozione di Fratelli d’Italia è stata votata ed approvata in Consiglio Comunale il 26.9.18 (Delibera di Consiglio n. 50/2018, registrata nell’Albo Pretorio n. 2309 del 2.10.19). Ecco il link così ciascuno di voi potrà verificare:

http://89.97.181.229/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/27457?p_auth=KFkbYiV5

Ai saccenti comunisti di Ladispoli che desiderano salire in cattedra e indottrinare con le loro “falsità demagogiche” la gente, vorrei ricordare che se non fosse stata approvata la D.C. n.50/2018, oggi il Governo Conte, non avrebbe potuto annunciare la prossima realizzazione di un Commissariato di P.S. a Ladispoli. Fratelli d’Italia, con la sua mozione approvata in C.C., ha creata la premessa, affinché gli organi competenti potessero agire di conseguenza.

Per 19 anni la sinistra ha governato Ladispoli, come mai non ha mai fatto i passi istituzionali corretti per realizzare ciò che il Sindaco A. Grando e la sua Giunta stanno ottenendo, realizzando e programmando?

Cari cittadini l’era delle “menzogne demagogiche” è finita, impegnatevi a non farla mai più tornare”.

Auguri di buon Natale e felice 2020. Raffaele Cavaliere