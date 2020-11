Ladispoli cambia la viabilità: ecco dove - Terzo Binario News

“Per garantire maggior fluidità della circolazione veicolare in un tratti di strada dove risulta malagevole il doppio senso di marcia e considerata la larghezza della strada e l’intenso traffico dal 2 novembre sono istituiti i sensi unici in:

• Via De Gasperi (direzione Via Claudia), nel tratto compreso tra Via Benedetto Croce e Via Vespucci con arresto all’incrocio (STOP) con l’intersezione con Via Vespucci;

• Via F.lli Cairoli (direzione Via Toti), nel tratto compreso tra Via Vespucci e Via Enrico Toti;

• Via dei Tulipani (direzione Via delle Mimose) con obbligo di arresto (STOP) all’intersezione con Via delle Mimose”.

Città di Ladispoli