Ladispoli, cadono calcinacci alla Fumaroli - Terzo Binario News

Subito sopralluogo dell’Amministrazione: intervento di messa in sicurezza, atteso per oggi il lavoro risolutivo

Nella mattinata di sabato sono caduti pezzi di calcinacci “di grandi dimensioni” nell’atrio del plesso “Fumaroli”, a Ladispoli. Questo quanto raccontato dal dirigente scolastico, Riccardo Agresti, il quale ha subito sottolineato che nessuno è stato colpito. Allo stesso tempo, Agresti ha chiesto la conferma di sicurezza degli edifici scolastici. Non solo: ha aggiunto che, in assenza di rassicurazioni, sarà costretto a chiudere l’edificio.

L’Amministrazione, secondo quanto appreso da Terzo Binario, ha immediatamente effettuato un sopralluogo: c’è stato un primo intervento di messa in sicurezza, con un intervento risolutivo della ditta incaricata in programma – salvo complicazioni – nella giornata odierna. L’area interessata, comunque, sarà delimitata.

Agresti, tra l’altro ha chiesto un controllo generale delle strutture, per scongiurare possibili incidenti. Con una postilla: finché si litiga per i pasti sui banchi va tutto bene, ma piangere per qualche tragico episodio è una cosa da evitare. Inoltre, ha ringraziato l’Ente per il lavoro di spostamento di sedie e banchi, a cui hanno partecipato la consigliera Daniela Marongiu e il delegato Domenico De Carolis più altri volontari.