Ladispoli, botta e risposta sulla potabilità - Terzo Binario News

Grando a Trani: “Somaro”. La replica: “Chiarisca sui dati Asl del 21 novembre”

In un post, il sindaco Alessandro Grando si rivolge al consigliere Eugenio Trani: “A lavare la testa agli asini si perde acqua, tempo e sapone.

A proposito di acqua e asini: l’acqua di Ladispoli è potabile (lo dice la Asl), mentre i consiglieri Trani e Palermo del movimento Ladispoli Città, che per settimane hanno gridato allo scandalo, continuano a collezionare figuracce”!

Solo che il consigliere di opposizione faceva riferimento a un documento antecedente rispetto a quello pubblicato dal primo cittadino, sul quale non ha risposto.

La replica di Trani: “Il documento che pubblica il sindaco Grando non c’entra nulla con le questioni poste dal movimento civico ladispoli città : il sindaco è così cortese di rispondere se da giugno a novembre l’acqua era potabile? Il sindaco sta dicendo che la Asl ha affermato il falso il 21 novembre? Dove sono le analisi delle cosiddette comunicazioni informali che pubblica? potrebbe fornirle alla cittadinanza? Sa che è un reato mentire sulla salute pubblica oltre che una questione etica di importanza notevole?

Nel suo comunicato il sindaco fa riferimento al campionamento NRG 13099 mentre quello pubblicato con i valori di arsenico fuori norma è il campionamento NRG 11789

Perché non risponde sul campionamento che la Asl ha rilevato come non potabile e per l’ennesima volta cambia discorso?”