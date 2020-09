Ladispoli, bando assistenti scuolabus: pubblicata la graduatoria provvissoria - Terzo Binario News

“La Flavia Servizi rende noto che si è riunita la Commissione d’esame per la verifica delle domande pervenute per il “’Bando pubblico per la proceduta selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria a scorrimento di candidati idonei al servizio di assistenti all’infanzia su scuolabus’”. Così il Comune di Ladispoli in una nota.

“Sul sito istituzionale di Flavia Servizi è pubblicata la graduatoria provvisoria con evidenziati i prima 30 selezionati che avranno acceso alla successiva prova orale.

La presentazione di eventuali reclami dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria”.



Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it