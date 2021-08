Ladispoli Attiva: "Urge un Nuovo Piano di Salvamento" - Terzo Binario News

“Ladispoli Attiva si unisce al cordoglio per la morte dell’uomo che giovedì 5 agosto ha perso la vita sulla spiaggia nel tratto compreso fra Torre Flavia e Campo di Mare nel tentativo, fortunatamente riuscito, di salvare le proprie figlie in difficoltà a causa della forte corrente.

Una città di mare a vocazione turistica come Ladispoli non può permettersi tratti di spiaggia non sorvegliata. Riteniamo che la sicurezza del litorale debba essere una priorità del nostro Comune, soprattutto al giungere della stagione balneare quando la popolazione residente aumenta vertiginosamente e molti degli arenili e dei tratti di spiaggia libera vengono presi d’assalto.

Sebbene queste ultime non prevedono per legge alcun obbligo circa la presenza di bagnini (fatte salve le iniziative meritorie di alcuni Comuni o del volontariato), riteniamo che la possibilità di vivere il mare in totale sicurezza debba rimanere un diritto di ogni bagnante e che la politica abbia la responsabilità di mettere in campo e predisporre le misure più idonee atte a prevenire quanto più possibile questo tipo di episodi.

Un tentativo, in questo senso, che l’attuale amministrazione aveva fatto istituendo nel 2018 il Piano di Salvamento in collaborazione con Assobalneari e la Capitaneria di Porto. Iniziativa che purtroppo si interruppe dopo appena un anno anche a seguito di vicende giudiziarie, che inevitabilmente hanno fatto “naufragare” il progetto lasciando così il nostro territorio sprovvisto di un servizio tutt’altro che marginale.

Alla luce quindi di quanto avvenuto, Ladispoli Attiva rinnova con vigore la proposta di un Nuovo Piano di Salvamento proponendo l’estensione dell’iniziativa su un Piano Strutturale Intercomunale, con l’obiettivo di predisporre lungo tutto il litorale una rete di supporto e salvataggio capillare ed efficace, che metta a disposizione professionisti, mezzi e strutture che da giugno a settembre si attivino a difesa e tutela dei bagnanti.

Un’idea che potrebbe anche costituire un punto di collaborazione fra i Comuni, nella fattispecie, quelli di Ladispoli e Cerveteri, andando così a coprire un lungo tratto di costa che si snoderebbe da Marina di San Nicola fino a Campo di Mare”.

Ladispoli Attiva