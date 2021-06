Ladispoli Attiva solidale con la De Lazzaro: "Da Grando uscita sessista" - Terzo Binario News

Dopo una commissione Urbanistica piena di polemiche, ieri il consiglio comunale ha adottato il piano particolareggiato che potrebbe portare alla costruzione di un centro commerciale di circa 33 mila mc sull’Aurelia.

Mentre sotto Palazzo Falcone andava in scena il sit-in promosso da Ladispoli Attiva, Italia In Comune, PD, Italia Viva, Casa del Popolo e le altre forze del centrosinistra di Ladispoli, la discussione – in linea con le premesse – è stata da subito infuocata.

Uno degli interventi più duri quello di Miriam De Lazzaro (FdI), che ha posto seri dubbi sulla legittimità del passaggio in Commissione del piano, lo scorso 17 giugno.

La De Lazzaro ha inoltre denunciato strane coincidenze in relazione all’iter di questo progetto, facendo riferimento ai “grando interessi personali” che starebbero dietro l’opera.

Ebbene, la risposta piccata di Grando sta creando un caso, con la minaccia esplicita – sostenuta dalla presidente del consiglio Caredda – di querela per diffamazione.

“Lei sta rinnegando quello che ha fatto nel 2019. Chi le ha scritto il discorso non sapeva dei suoi trascorsi in quest’assise”.

Su quest’uscita c’è chi accusa il primo cittadino di sessismo: “Una frase che fa davvero riflettere sul suo background politico culturale – commenta Fabio Paparella (Ladispoli Attiva), che aggiunge – come se una donna, una consigliera legittimamente eletta a rappresentare la città, non potesse scriversi il discorso in autonomia.

Mi chiedo come mai questo argomento non sia stato utilizzato dal sindaco in risposta agli interventi critici dei consiglieri Loddo, Forte, Martello. Simili atteggiamenti sono ormai inaccettabili ovunque.

Anche a Ladispoli è forse venuto il momento di impegnarsi, tutti/e, a depurare il dibattito pubblico da certi bias che appartengono ad un’altra epoca”.

La risposta della consigliera interessata, comunque, non si è fatta attendere: “”Mi dispiace deluderla, ma nessuno mi scrive gli interventi poiché ho una mente pensante”.