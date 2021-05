Ladispoli Attiva: "Senza fissa dimora non sono immondizia da sgomberare a mezzo stampa" - Terzo Binario News

“Assenti progetti seri sulla marginalità sociale, vergognoso quanto accaduto alla stazione ferroviaria”

“Nella nostra idea di città gli esseri umani non possono essere trattati come immondizie da sgomberare a mezzo stampa”. Così Ladispoli Attiva in una nota.

“Quello che è successo ieri alla stazione ferroviaria nei confronti di alcuni senza fissa dimora – da parte della polizia municipale – è un episodio triste e vergognoso. Il Comune invece di ricorrere a questi mezzi spettacolari di pulizia umana (come se la povertà e l’indigenza fossero una colpa, o peggio ancora una vergogna da nascondere e spostare lontano dal centro città) avrebbe dovuto trattare questo fenomeno non come emergenza, ma mettendo in piedi progetti seri e ad ampio raggio riguardanti la marginalità sociale”.

“Ad esempio in questi anni avrebbe potuto spendere di più e meglio i tanti fondi del distretto riservati al contrasto alla povertà; e più in particolare non ricordarsi alla fine di avere in cassa fondi riservati specificatamente ai senza fissa dimora erogandoli in fretta e senza programmazione. Inoltre avrebbe potuto – come richiesto qualche mese fa dalla Rete Sociale del nostro distretto – riconoscere a queste persone la residenza fittizia aprendo loro la strada dei diritti e delle protezioni sociali”.