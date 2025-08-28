Ladispoli Attiva: "Il megafono di Grando adesso lo paghiamo noi" • Terzo Binario News

“Ricky Filosa, giornalista da sempre fedele al Sindaco Grando e pronto ad attaccare ferocemente noi di Ladispoli Attiva e l’opposizione tutta dalle pagine del suo giornale, ora riceverà un compenso annuo di 24.000 € lordi, pagato con i soldi dei cittadini.

È risultato lui, infatti, il vincitore dell’avviso pubblico della partecipata Flavia Servizi per diventare Coordinatore URP del Comune di Ladispoli.

La selezione presenta molte opacità: Filosa, nonostante il bando prevedesse una selezione per titoli, è stato preferito – col solo diploma – ad una candidata con due lauree, svariati corsi di specializzazione dichiarati e 12 anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti in più.

Il posto da assegnare è un mix ambiguo: un incarico esterno che mescola funzioni giornalistiche e di ufficio stampa con mansioni gestionali ordinarie (turni, ferie, coordinamento personale con presenza continuativa e costante in sede) che per legge richiederebbero assunzione tramite un vero e proprio concorso e non un incarico professionale esterno a partita IVA.

Il bando è stato redatto senza criteri chiari di valutazione dei titoli e senza punteggi predefiniti, lasciando così ampio spazio alla discrezionalità della Commissione.

Insomma, mentre il megafono del Sindaco passa dagli articoli di giornale a diventare una voce di bilancio pubblico, noi chiediamo chiarezza e trasparenza sullo svolgimento della selezione e sull’uso dei soldi dei cittadini.

Postilla per lettori e cittadini: c’è ancora qualcuno che riesce a credere all’imparzialità e all’oggettività di ciò che scrive costui?”

Ladispoli Attiva