Ladispoli Attiva: "Bene il Consiglio Comunale dei giovani ma serve altro oltre le locandine social" • Terzo Binario News

“Il prossimo mercoledì 16 novembre l’assessora all’Istruzione e alla cultura Margherita Frappa e il consigliere delegato alle Politiche giovanili Riccardo Rosolino incontreranno i giovani di Ladispoli “in previsione della costituzione del Consiglio comunale dei giovani”.

Nonostante il brevissimo preavviso per questo appuntamento e la vaghezza delle indicazioni su come si intende procedere per ridare nuova linfa vitale a un organo che è stato fiore all’occhiello della nostra Città, siamo lieti di apprendere che le nostre sollecitazioni sono state raccolte.

Già in campagna elettorale avevamo criticato la scelta adottata nello scorso mandato dall’amministrazione Grando di non rinnovare l’elezione dell’organo, decisione che la giunta ha attribuito a un presunto scarso interesse dei giovani della nostra Città.

Per stimolare la partecipazione politica di questi ultimi crediamo che sia necessario uno sforzo che vada oltre la pubblicazione di una locandina su Facebook (social inoltre ormai poco frequentato dalle nuove generazioni) e che si concretizzi in iniziative specifiche, soprattutto nelle scuole.

Valeria Vannoli, responsabile alle politiche giovanili di Ladispoli Attiva, ha dichiarato: “Ci auguriamo che presto i ragazzi e le ragazze di Ladispoli potranno tornare a far sentire la loro voce anche attraverso il Consiglio comunale dei giovani”.

“Invitiamo tutti – ha aggiunto la nostra Vannoli – a partecipare all’incontro che avrà luogo alle 18:00 presso la biblioteca comunale ‘Peppino Impastato’: è importante la partecipazione di tutti per portare le necessità dei giovani al centro dell’azione amministrativa”.

Ladispoli Attiva