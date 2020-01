Ladispoli, Arianna Petruzzi al Fonclea Club di Roma - Terzo Binario News

Al suo debutto romano, Arianna Petruzzi (nella foto con Ermal Meta) si esibirà al Fonclea Pub, storico locale di Roma, in via Crescenzio 82a.

In concomitanza con il suo diciassettesimo compleanno canterà due brani: DIMMI DI PIÙ, il brano inedito presentato lo scorso ottobre ad Area Sanremo e LA PLAYA DEL SOL inserito nell’album SOLAMENTE TU del papà Luigi, autore e compositore dei brani, arrangiati dal musicista Daniele Rossini.

Arianna, è parte de LA VOCE – FULVIO TOMAINO VOICE ACADEMY, formazione professionale di alto profilo nel campo della didattica del canto moderno.

Il suo fondatore, Fulvio Tomaino, considerato uno dei miglior cantanti di black music in Europa vanta collaborazioni con i big della musica italiana ed attualmente è produttore artistico di Martina Attili (X FACTOR)

Un occasione in più per sostenere Arianna.