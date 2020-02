Ladispoli, Ardita: "Ultima uscita pubblica il 19 marzo poi lascio la politica" - Terzo Binario News

” Vorrei prima di tutto ringraziare il sindaco Alessandro Grando per la fiducia che ha posto sulla mia persona affidandomi la delega alle problematiche dei pendolari e ai rapporti con le società calcistiche.

Ho cercato di impegnarmi in tutti i modi per far migliorare i servizi , e ricorderò sempre con gioia la giornata dell’interruzione dei treni alla stazione di Ladispoli, ci siamo alzati alle 4.00 di mattina con la cara amica e assessore alla mobilità locale Amelia Mollica e abbiamo fatto insieme un lavoro straordinario per limitare il disservizio ai pendolari costretti per tre giorni a prendere il bus sostitutivo per recarsi a Roma per lavoro o per studio, è stato un impegno importante ma un esperienza bellissima – ha raccontato Ardita – che affonda

Per quanto riguarda la delega degli impianti di calcio, ringrazio il sindaco Alessandro Grando per aver condiviso di mettere a norma i due stadi , l’Angelo Sale ed angelo Lombardi di Maina di S.Nicola.

Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione uno stadio l’Angelo Sale dove erano stati spesi più di 2.000.000 di euro, impianto anche soggetto di inchieste giudiziarie e di mancanze amministrative, senza far nessuna polemica ci siamo messi a lavoro per completare lo stesso l’impianto sportivo, mancante di tribuna degli ospiti per la sicurezza, e con la realizzazione di un piccolo bar che a fine primo tempo non conteneva neanche 10 spettatori, siamo subito intervenuti ed abbiamo condiviso con il Presidente Paris la possibilità di poter realizzare un secondo chiosco bar anche per dare la possibilità agli ospiti di poter fare una pausa caffè al bar.

L’opera che attendono tutti è sicuramente la copertura della tribuna dello stadio Angelo Sale, dove tante famiglie che si recano allo stadio per vedere la partita con le giornate di pioggia e di vento attendono da tempo di ripararsi dal brutto tempo e dal sole, siamo in dirittura di arrivo, ringraziamo il Credito Sportivo per averci concesso un mutuo a tasso zero attraverso il bando Sport Missione Comuni, i soldi con valuta 31 dicembre dal Credito Sportivo sono arrivati alle casse del comune, adesso siamo in attesa dei pareri dell’Anas del paesaggistico dell’Enac e dell’Enav, poi partiremo spediti per la gara per affidare i lavori della realizzazione della copertura dello stadio che sarà intitolata al giovane portiere scomparso in quel tragico incidente nei pressi dello Stadio Galli di Cerveteri, ho ricevuto l’assenso dei suoi famigliari e credo che sia giusto ricordare Daniele Bruni ragazzo giovane amato sia a Cerveteri che a Ladispoli.

Recentemente abbiamo sistemato l’impianto d’illuminazione del campo di calcio di marina di S.Nicola i bambini ed i ragazzi dopo le 17.00 non potevano giocare con 3 fari spenti su 4, siamo intervenuti ed oggi l’impianto funziona alla perfezione.

Tra pochi giorni uscirà un nuovo bando Sport e Periferie dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, bando che si ripete da anni, a cui si può partecipare solo una volta, sarà una opportunità unica, in quanto è unico dei pochi bandi che addirittura prevede il 75% di contributo a fondo perduto, il Sindaco Grando sta già studiando con l’assessorato allo sport di poter realizzare un impianto sportivo importante polivalente, sarà un occasione unica che non ci faremo sfuggire.

Un’altra opera importante, dalla quale dobbiamo attendere che si termini l’iter burocratico è il bando del Decreto Bellezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a giorni ‘ultima commissione si esprimerà su un progetto valido ben preparato dai tecnici del comune l’Architetto Evangelisti e dalla bravissima assessore Veronica De Santis, attendiamo fiduciosi che il progetto bellissimo di restauro dell’area monumentale di Torre Flavia ha un significato importante far tornare a splendere il simbolo della nostra città sul mare, e sicuramente sarà anche l’occasione per rilanciare turisticamente e riqualificare una zona ed un litorale, troppo abbandonato, che ha bisogno di rilanciarsi.

Un ultima battaglia da leone la voglio portare a termine e non glie la voglio dar vinta a chi ha sperperato denaro sul Castellaccio dei Monteroni, senza aver realizzato il Museo promesso con la convenzione fatta con la Regione Lazio ed il Comune di Ladispoli, lasciando l’immobile completamente grezzo, se il Ministero dei Beni Culturali non prenderà atto che a differenza del passato il Comune di Ladispoli con in prima persona il sindaco Grando ci si è impegnati a regolarizzare tutta la situazione amministrativa con l’impegno di restaurare veramente il Monumento e di realizzare il Museo del Castellaccio che attendono da tempo residenti e comitati dei Monteroni.

Se il Ministero dei Beni Culturali con il gabinetto del Ministro Franceschini non darà ascolto alle giuste istanze presentate della nostra amministrazione che rivendichiamo attraverso l’ufficio bilancio dei beni culturali che si emani un decreto di rimodulazione o di reassegnazione di 2.000.000 di euro per restaurare il Castellaccio dei Monteroni, saremo costretti a presentare interrogazione parlamentare con il nostri rappresentanti alla Camera di Deputati Commissione Cultura on. Frassinetti e Mollicone di FDI, convinti che in precedenza sia stata adottata una procedura anomala e con facilità sono assegnati fondi ad una fondazione latitante, mentre oggi fanno ostruzionismo dal Ministero per riconoscerci un diritto della nostra città e dei residenti dei Monteroni perché il Castellaccio è un monumento storico di rilevo amato dai residenti dei Monteroni e sarà apprezzato in futuro dai turisti che verranno nella nostra città.

Credo veramente nel grando cambiamento della nostra città a partire dalla vocazione turistica, ho condiviso con il Sindaco Grando la necessità che a Ladispoli si sviluppino delle strutture ricettive alberghiere, la prima a nord di Ladispoli davanti alla rotatoria dell’aurelia per andare a Cerveteri, sono certo che questa struttura ricettiva un 4 stelle con 108 stanze diverrà di prestigio per il turismo sia per Ladispoli che per Cerveteri, siamo in attesa della risposta della VAS della regione Lazio successivamente conferenza dei servizi, commissione e consiglio regaleranno un importante struttura ricettiva per la città e per i tanti ragazzi che vanno alla scuola alberghiera e che hanno poche opportunità di lavoro sul territorio La seconda struttura alberghiera, altrettanto importante, sorgerà all’ingresso sud di Ladispoli zona Palo, dove la società interessata ha presentato un piano integrato dove è previsto solo un grande albergo, queste sono le iniziative politiche nel settore turistico che possono cambiare la vocazione della nostra città.

Conclude Ardita, sono pronto ad abbassare l’ascia del guerriero, m un ultima battaglia la voglio fare seriamente, la mozione sull’Ospedale nel territorio di Ladispoli e Cerveteri non è per nulla campagna elettorale, mancano più di 2 anni alla scadenza del mandato elettorale del sindaco Grando, voglio ringraziare il collega Maurizio Falconi che con competenza e senza bandiera politica ha condiviso e migliorato la nostra mozione, se entrambi i comuni riuscissero ad inviare insieme la mozione alla Regione Lazio ed al Ministero della Salute con la richiesta di poter inserire nel piano sanitario regionale del Lazio la realizzazione di un ospedale nel nostro territorio, sarebbe un passo importante di vera sinergia tra i due comuni sulle opere pubbliche importanti del territorio.

Un ringraziamento particolare lo voglio fare al mio capo gruppo Raffaele Cavaliere che oltre ad aver dimostrato con i numeri di saper organizzare convegni su temi importanti della nostra città sotto l’aspetto culturale e con temi sociali a livello nazionale, ditemi se non si era mai vista una scultura nelle strade della nostra città, solo lui c’è riuscito, ma il mio ringraziamento al mio amico di viaggio politico è di avermi dimostrato sempre lealtà, affidabilità, anche nei momenti che io commettevo alcuni errori, uomo di parola che non tradisce mai…ed in politica uomini cosi non esistono.

Il mio ultimo appuntamento, sarà per il Patrono di S.Giuseppe organizzato con la mia cara amica Alessandra Fattoruso bravissima delegata agli eventi e la rassegna del cinema, che con Francesca Lazzeri le scuole con una persona immensa che ho conosciuto il dirigente scolastico Riccardo Agresti e la Parrocchia Sacro Cuore a cui sono molto affezionato Don Gianni, organizzeremo una festa bellissima a Piazza Almirante luogo bellissimo di alta fede religiosa e politica perchè non bisogna rinnegare chi con un lume ci ha portato in questo cammino difficile di chi crede che sia quando si perde che quando si vince bisogna rimanere sempre a destra.

Ho scelto il 19 marzo per partecipare ad un ultima mia iniziativa pubblica, questa data perché ho deciso e scelto tra la politica ed il papà, mi scuso con la città e i cittadini che mi hanno sempre sostenuto, ma preferisco fare il papà che il politico, ringrazio di cuore la famiglia Fedeli “Andrea Vincenzo e la mamma Luigina” che mi sono stati vicini nei momenti più belli, della più grande gioia politica che ho avuto nel 2007 con il record delle 689 preferenze da consigliere e mi sono stati vicini anche nel momento delle sconfitte e dei miei problemi personali e famigliari, i veri amici ti sono vicini nelle vittorie e nelle sconfitte della vita. Ringrazio tutta la stampa che mi ha dato la possibilità di informare i cittadini delle mie iniziative politiche e spero che quello che disse Califano prima di andar via un giorno si avverasse anche per me “NON ESCLUDO IL MIO RITORNO”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune Ladispoli