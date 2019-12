Ladispoli, Ardita: "Il 2020 porti l'ospedale insieme a Cerveteri" - Terzo Binario News

Per il 2020 le città di Cerveteri e Ladispoli , oggi insieme contato 80 mila abitanti, vorrebbero sentir parlare di una struttura ospedaliera, troppo importante e vitale per la comunità .” Sono anni che si sente parlare ad alta voce che occorre un ospedale – afferma Ardita –

saremo in campo con una concreta iniziativa politica delo gruppo d Fratelli d’Italia con una mozione che vede promotori il capogruppo Rafafele Cavaliere e il consigliere guerriero Giovanni Ardita, sempre sensibile a delle battaglie a favore dei diritti di tutta la collettività.

Molti romani. oggi, hanno preferito vivere in provincia per il facile collegamento treni bus con Roma, alla stazione di S.Petro addirittura ci si arriva solo con meno di 20 minuti di treno, 20 minuti dall’aeroporto di Fiumicino raggiungibile facilmente con la macchina e anche con il treno, oltre al fatto che le nostre due città superano per abitanti una città di provincia. La nostra città vive una forte crescita urbana e residenziale , in molti scelgono la nostra cittadina, che non è solo considerata cittadina balneare ma una città vivibile con tutti i servizi per 12 mesi, ben collegata con Roma, si vive sul mare già godibile con le belle giornate dalla primavera a marzo fino alla fine di ottobre in pieno autunno. Molte sono state le battaglie popolari portate avanti “da associazioni, comitati, e Codacons” per far crescere il nostro territorio, attraverso petizioni popolari iniziate dal 2003 al 2008 con più di 8.000 firme raggiunte.

Dopo tanti anni di battaglie è arrivata la bellissima notizia del Viminale dell’istituzione di un commissariato di polizia nel nostro territorio, è importante portare avanti queste istanze perché di questi servizi necessita la collettività, più sicurezza, più strutture sanitarie, miglior collegamento con i treni e per la viabilità, più strutture pubbliche “scuole impianti sportivi”, questa è la crescita culturale e sociale del nostro territorio.

Non è importante chi lo realizza o chi metterà la firma, importante è contribuire alla crescita sana del nostro territorio, io ho sempre sostenuto come mi ha insegnato il mio grande maestro politico sen. Learco Saporito “una scuola, un ponte una strada, un impianto sportivo o un ospedale, non sono strutture o opere di destra o di sinistra ma si devono realizzare per tutta la collettività”.

Noi di Fratelli d’ Italia di Ladispoli vogliamo impegnare il nostro sindaco Grando ad intraprendere un primo passo ufficiale e formale dove chiediamo alla Regione Lazio e al Ministero della Salute di programmare nel prossimo piano sanitario regionale di poter realizzare un Ospedale per il nostro territorio Ladispoli e Cerveteri, e questo vogliamo farlo attraverso la presentazione di una mozione.

Chiediamo lo stesso impegno agli amministratori di Cerveteri di rafforzare questa iniziativa amministrativa presentando anche loro una mozione da inviare alla Regione Lazio, dove noi siamo certi che il consiglio regionale del Lazio e il Presidente Zingaretti valuteranno positivamente la proposta di poter realizzare o inserire nel piano sanitario regionale la possibilità di poter realizzare un ospedale nel territorio di Ladispoli e Cerveteri.

Certo che se la Regione Lazio per motivi di Bilancio e il Ministero della Salute non avendo le risorse necessarie o non riuscendo a reperirle non fosse in grado di costruire un ospedale, si potrebbe comunque valutare se ci sono imprenditori privati nel campo della sanità disposti ad investire per costruire un Ospedale convenzionato.

Conclude il guerriero della destra locale, mi avvicino all’età di 52 anni, ed ho già molti capelli bianchi, sono più di 30 anni che sento parlare della realizzazione di un Ospedale tra Ladispoli e Cerveteri, vorrei che quest’ultimo sogno si realizzasse per i nostri figli e i nostri nipoti e alla crescita urbanistica e residenziale del nostro territorio certo che è una priorità costruire un ospedale.

Sono certo che questa mozione all’unanimità sarà proposta al Consiglio Regionale del Lazio, perché deve rappresentare un primo atto ufficiale e formale che il Comune di Ladispoli deve fare per iniziare un vero percorso che ci porterà sicuramente un giorno ad avere un ospedale.

Giovanni Ardita e Raffaele Cavaliere

Consigliere Comunale Ladispoli

Fratelli d’Italia