Ladispoli, Aps Litorale Nord auspica un aumento delle donazioni di farmaci - Terzo Binario News

“Perché le persone non debbano più scegliere se mangiare o curarsi. Sensibilizzare il maggior numero di persone e far crescere il numero delle donazioni di farmaci è l’obiettivo della Settimana della Raccolta del Farmaco 2020” ha detto Riccardo Bucci, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale APS Litorale Nord che promuove e coordina le attività di raccolta in collaborazione con il Banco Farmaceutico.

“Un obiettivo che abbiamo cercato fosse il più possibile condiviso quest’anno, e che vede per la prima volta la partecipazione delle quattro Farmacie Comunali, oltre alla storica collaborazione della Farmacia Armenio, grazie alla risposta positiva della Flavia Servizi. Il team si arricchisce quest’anno anche della collaborazione diretta di Croce Rossa Italiana-Comitato S. Severa e Caritas-Diocesi Porto S. Rufina che hanno messo a disposizione i loro volontari per la raccolta presso le farmacie e stanno ricevendo i medicinali donati da distribuire ai propri assistiti” – ha aggiunto Riccardo Bucci. “I buoni risultati si stanno ottenendo anche grazie alle numerose Guardie Ecozoofile-Fare Ambiente che aiutano ogni giorno nel presidio dei banchi presso le farmacie. Ogni partner dunque ha messo al servizio di tutti le proprie capacità ed esperienze. Inclusione e condivisione sono le parole chiave di questa nostra iniziativa ed è una visione che ci sta premiando”.

Non dimentichiamo che la povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. I dati del 7° ‘Rapporto sulla povertà sanitaria’ elaborato dalla Fondazione Banco farmaceutico parlano da soli. Nel 2019 473.000 persone povere, per ragioni economiche, non hanno potuto acquistare i farmaci loro necessari. Dal 2013 al 2019 la richiesta di medicinali da parte di Enti assistenziali è cresciuta del 28%. C’è di più: i poveri possono investire meno in prevenzione, quindi sono poi costretti a spendere di più in farmaci, il 62,5% del loro budget a fronte del 42% delle famiglie non povere. E la situazione peggiora per quanto riguarda le famiglie con figli. Considerando il totale delle famiglie (povere e non povere), ha limitato la spesa o rinunciato del tutto alle cure il 22,9% di quelle con figli, contro il 19,2% di quelle che non ne hanno. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di indigenza. Bisogna ricordare che, tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260mila sono bambini.

“Anche a Ladispoli la situazione presenta simili evidenze” – ha confermato il Presidente di APS Litorale Nord. “Tuttavia possiamo registrare una sempre maggiore attenzione da parte dei nostri concittadini a questi problemi. Lo stiamo misurando, oltre che da questa campagna in corso, anche dalla nostra iniziativa “Ladispolinonspreca” che, come dice il suo nome, ci impegna nella lotta allo spreco alimentare mediante la raccolta gratuita delle eccedenze presso le imprese e gli esercenti della città: nei quasi tre anni di attività è cresciuto significativamente il numero dei Donatori e delle quantità di alimenti donati. Anche qui condividiamo il nostro lavoro con Croce Rossa e Caritas. Anche le imprese di Cerveteri si stanno unendo alla nostra iniziativa anti spreco e altri Comuni sono interessati a collaborare. Una parola di speranza dunque si può dire” – ha concluso Riccardo Bucci. “La Raccolta del farmaco terminerà la sera del 10 febbraio. Non dimentichiamo i bambini: per loro in particolare ci appelliamo al cuore della città. Grazie a tutti coloro che vorranno donare”.

Marina Melissari – Responsabile Coordinamento APS Litorale Nord