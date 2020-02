Ladispoli, Animo Onlus : "Felici per l'assegnazione della nuova sede" - Terzo Binario News

Nella giornata di venerdì il sindaco Alessandro Grando ci ha consegnato le chiavi per la nuova sede di “Nessuno si salva da solo”, Humanitas onlus e presidio di Libera, che sarà in via Genova, 11 in un locale confiscato alla criminalità organizzata.

Per noi di Animo Onlus è stato un giorno importante, pieno di felicità, perché, dopo circa 7 anni, finalmente potremmo disporre di una sede idonea e definitiva dove poter portare avanti i nostri progetti sociali che soddisfano il fabbisogno di oltre 200 famiglie della nostra città.

Con questo importante passo prende ufficialmente il via anche il progetto de ‘La Cittadella della Solidarietà’, un progetto innovativo di welfare partecipativo per la costruzione di una vera e propria ‘comunità solidale’ a Ladispoli, ideato oltre 5 anni fa in collaborazione con altre associazioni.

Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver sposato sin dall’inizio i nostri progetti e averci dato fiducia. Da parte nostra cercheremo di ricambiarla continuando ad operare ispirando la nostra opera ai valori di solidarietà, accoglienza ed integrazione, che da sempre contraddistinguono il nostro impegno collettivo.

Al fine di provvedere al trasloco nella nuova sede comunichiamo alla cittadinanza che le attività di ricezione e consegna di abiti e accessori sono momentaneamente sospese. Comunicheremo la data di riattivazione dei servizi nei prossimi giorni.

Oggi inizia un nuovo cammino aperto a tutta la città. Per noi è molto bello poter condividerlo con tutti coloro che in questi anni ci hanno sempre creduto. I sogni qualche volta si avverano”.

Associazione Animo Onlus