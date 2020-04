Ladispoli, all'Ilaria Alpi consegnati 23 tablet ai ragazzi - Terzo Binario News

L’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, in questo momento che vede le scuole chiuse per il contrasto all’emergenza per il Covid-19, è vicino agli studenti e alle loro famiglie organizzando, fin dai primi giorni di chiusura, la didattica a distanza per poter proseguire l’ istruzione anche da casa.

La Dirigente Scolastica Maria Bevilacqua ha messo in atto la consegna di 23 dispositivi elettronici, tra tablet e pc di proprietà della scuola, in comodato d’uso mettendo così in condizione di poter seguire le lezioni online e proseguire regolarmente l’anno agli studenti di ogni ordine e grado che ne erano sprovvisti.

I dispositivi elettronici, grazie all’intervento di verifica della funzionalità da parte dell’Animatore Digitale, Dott.ssa M. Nicolò, e della docente esperta in informatica Dott.ssa R. Fiducia, sono stati consegnati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in due distinte giornate, 15 e 22 aprile, presso la sede di via Varsavia alla presenza della Collaboratrice del DS, prof.ssa R. Salvi, e dell’Assistente Amministrativo, sig.ra C. Distefano, che nel rispetto delle procedure di protezione richieste in questo momento di emergenza hanno proceduto alla consegna.

Questa emergenza sta dimostrando ancora una volta la grande passione e dedizione con cui i docenti e il personale scolastico svolgono la loro professione …Un impegno per non lasciare nessuno studente indietro…