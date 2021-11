Ladispoli allagata, Ardita: "Due gocce di pioggia e Duca degli Abruzzi sommersa" - Terzo Binario News

“Sono stato bombardato di telefonate di residenti e commercianti via Duca degli Abruzzi, vicini lato di via Trieste.

A seguito dei lavori effettuati da poco non sembra ad opera d’ arte, la via si è allagata, la strada ed il cortile di un condominio sono sommersi d’ acqua, in veste di consigliere comunale chiederò chiarimenti all’ amministrazione in quanto sembra non sia stato fatto un “grando” lavoro.

Appena sono cadute due gocce d’ acqua come si vede dall’ intervento si e’ allagata via duca degli Abruzzi”.

Giovanni Ardita