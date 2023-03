Ladispoli al Tourisma 2023 • Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli partecipa con un suo rappresentante, il consigliere comunale dottor Stefano Fierli, a TOURISMA 2023, il Salone di Archeologia e Turismo Culturale, organizzato da Archeologia Viva e Giunti Editore con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Agenzia Nazionale del Turismo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero degli Affari Esteri, Camera di Commercio di Firenze.

L’evento ospita realtà provenienti da ogni parte del mondo con la partecipazione di Istituzioni, relatori scientifici, associazioni culturali e artisti, con interventi dedicati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.

“Ladispoli è culla di storia – ha commentato Stefano Fierli – e nel tempo si sta affermando sempre di più nel palcoscenico culturale italiano. La politica ha il compito e la responsabilità di farla emergere e conservare ma soprattutto di renderla fruibile a tutti. In questa occasione avrò il piacere di condividere alcuni momenti con l’associazione culturale Archeo Theatron e con l’attore e regista Agostino De Angelis . Sono onorato di potere rappresentare la città in questo importante evento e raccontare di Ladispoli a Firenze, nella culla del Rinascimento. Ringrazio il sindaco Alessandro Grando, uomo di cultura, per avermi scelto ad assolvere la rappresentanza della città”.