Ladispoli: ad Alessandro Lombardi la delega alla Sicurezza - Terzo Binario News

“L’Amministrazione comunale rende noto che il sindaco Alessandro Grando ha conferito al dottor Alessandro Lombardi la delega alla sicurezza. Lombardi, 52 anni, laureato in Giurisprudenza, è Sottufficiale di Polizia con 28 anni di carriera alle spalle”. Così il Comune di Ladispoli in una nota.

“Al neo delegato, a nome di tutta l’amministrazione – ha commentato il sindaco Grando – giungano i migliori auguri di buon lavoro. Lombardi, grazie alla sua esperienza nel campo, garantirà quella necessaria #competenza in un settore così delicato e così sentito da tutta la #cittadinanza”.

“Innanzitutto, sono davvero grato ad Alessandro Grando – ha dichiarato Lombardi – per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono pienamente consapevole di quanto sia rilevante il compito che mi è stato affidato e di quanta responsabilità comporti. Da cittadino orgoglioso di Ladispoli ed estremamente legato al #territorio

ed alla sua gente, vorrò essere uno dei punti di riferimento della collettività in nome e per conto del Sindaco”.