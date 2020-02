Ladispoli, a via delle Sirene oltre al degrado compare una roulotte - Terzo Binario News

a distanza di mesi dal vostro articolo pubblicato a dicembre (dietro mia segnalazione), non solo qui a Piazza delle Sirene a Ladispoli non è stato fatto niente riguardo al fatto che in questa piazzetta (un tempo mantenuta come un vero gioiellino!)…ora purtroppoo ridotta ad un incredibile e vergognoso degrado!!!… continui a non esserci neanche l’ombra di un cestino accanto alle panchine diventate da tempo ricettacolo di immondizia…ma si aggiungono (come potete vedere da queste altre mie foto inviate) buche profonde molto pericolose… purtroppo abbandonate a loro stesse…come se non bastasse da circa 3 mesi la ciliegina sulla torta…e cioè l’installazione fissa di una rottame di roulotte dove ci vive dentro un barbone spesso ubriaco…con 2 poveri cani grossi malnutriti…che dire…se non gridare….AIUTOOO!!!!…. è un vero schifo!…una vera vergogna!…bah!!!

