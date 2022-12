Ladispoli a secco, entro il pomeriggio il ritorno alla normalità • Terzo Binario News

Acea al lavoro a pozzo statua, Moretti: “Inoltrata formale protesta affinché i guasti in emergenza siano fronteggiati in tempi brevissimi”

“Dopo i disagi subiti ieri dalla popolazione di Ladispoli, in particolare nella zona di Monteroni, a causa di una mancanza d’acqua non preannunciata, Acea ha comunicato che sono in corso le attività di manutenzione straordinaria nell’impianto pozzo Statua.

Le ripetute sollecitazioni dell’Amministrazione comunale e di numerosi cittadini hanno avuto formale risposta solo nella giornata di oggi, rendendo evidente una grossa carenza organizzativa e comunicativa del nuovo gestore del servizio idrico”.

Queste le parole del consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, che fin da ieri ha cercato di interagire con gli uffici Acea per poter minimizzare i disagi alla popolazione in questa circostanza.

“Non siamo disposti a tollerare un disservizio come quello che si sta verificando ormai da settimane nella zona Monteroni – ha proseguito Moretti – e abbiamo già inoltrato formale protesta affinché i guasti in emergenza siano fronteggiati in tempi brevissimi e i lavori di manutenzione siano programmati con anticipo. Così accadeva con la gestione di Flavia Servizi ed i disagi agli utenti sono sempre stati contenuti”.

Il ripristino delle normali condizione di erogazione idrica è previsto per il pomeriggio del 5 dicembre.