Ladispoli a Sanremo Rock ed Area Sanremo con Arianna Petruzzi - Terzo Binario News

Sanremo Rock, da giugno ad ottobre 2021 ed Area Sanremo 2021 per le nuove proposte del festival 2022: sono alcuni dei prossimi appuntamenti di Arianna Petruzzi con i suoi nuovi progetti discografici.

Brani scritti a quattro mani con il papà Luigi e in collaborazione con “La Voce – Voice Academy” di Roma diretta da Fulvio Tomaino.

“Arianna, cogliamo l’occasione per augurarti i nostri più sinceri auguri per i tuoi 18 anni e per un futuro splendente nella musica e nello sport, le tue grandi passioni” dice papà Luigi.