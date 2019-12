Ladispoli, a giardini Daniele Nica Natale con mercatini e 12 stelle cadenti - Terzo Binario News

in questi giorni sta riscuotendo grande curiosità il mercatino che si trova in via duca degli abruzzi nel tratto che attraversa piazza della Vittoria.

Caldarroste ,torrone artigianale proditti tipici calabresi,siciliani e pugliesi per non parlare degli articoli natalizi e di antiquariato nonché artigianato vero e proprio .

Da Oggi i giardini della fontana piacentini dedicati a DANIELE NICA che si travestiva da supereroe per far divertire i bambini , saranno illuminati da 12 stelle cadenti e dalle sagome dei famosi perzonaggi Disney , da topolino a paperino ,frozen e olaf,winnie the pooh , masha e orso e Bing …

saranno posizionate dava ti alla fontana per farfare foto e salfie ai piu piccoli.

Domenica 22 alle ore 17ci sarà un evento con il grande luigi petruzzi, che, accompagnato da Arianna, canterà tutte le canzoni più famose dedicate al Natale.