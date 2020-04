Ladispoli Academy, dalla prossima settimana la Fioravanti assume la presidenza - Terzo Binario News

La prossima settimana ci sarà l’atto conclusivo del passaggio di consegne per la guida della Us Ladispoli. Umberto Paris dopo 12 anni di onorata e indimenticabile gestione passa la mano alla 54enne Sabrina Fioravanti, la prima della donna nella storia del calcio ladispolano.

L’imprenditrice ha le idee chiare, il progetto che ha in mente è denso di aspettative. Per quanto riguarda la prima squadra, invece, le voci che circolano parlano dell’ingresso di una cordata pronta ad occuparsene. Diversi imprenditori, infatti, si sono mostrati interessati alla gestione della squadra, ma solo in caso di serie D.

Nel piano rientrerebbero, soprattutto nei ruoli tecnici, persone di Ladispoli. Esempio di come si voglia cercare di integrare la “ladispolanità” nel progetto . A giorni potremmo assistere alla nuova era di questo club. Sabrina Fioravanti sarà la neo presidente, l’organico tecnico sarà formato da gente di esperienza. Nel bene del Ladispoli e della storia di questa società.