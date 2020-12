L'addio del Cardarelli di Tarquinia per Ada Iacobini - Terzo Binario News

“Abbiamo appreso con grande dolore, la scomparsa della cara Professoressa Ada Iacobini, docente storica dell’Istituto Superiore “Vincenzo Cardarelli”.

Abbiamo sperato e pregato, ma questo giorno tanto scongiurato è purtroppo arrivato. Abbiamo appreso la notizia con incredulità e dolore, nonostante l’evolversi negativo della malattia non eravamo preparati al triste epilogo. La nostra scuola non lo accettava. La sua presenza, la sua persona sono state e sono ancora così forti nel nostro Istituto, una seconda casa per lei.

In questo periodo nel quale si succedevano le informazioni sul suo stato di salute abbiamo avuto modo di pensare ad ADA ed al suo impegno nella scuola. Da sempre è stata membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) cercando di mediare le esigenze di tutti con garbo e fermezza. Anche nei Collegi dei Docenti era sempre in prima linea nell’affrontare le problematiche e le innovazioni del sistema scuola.

Ma il mio pensiero va ad Ada nel ricordarla durante i Consigli di Classe, dove ogni docente parla degli studenti,non dei voti riportati dagli stessi, ma il “luogo” in cui si parla di loro, dei loro sogni, dei loro successi, delle loro difficoltà. Ed è proprio in quella sede che era bello osservarla mentre descriveva il vissuto di ogni ragazzo che poi inevitabilmente traspariva nell’essere studente. La conoscenza di ognuno di loro, le dinamiche familiari, i problemi o le cose belle, il conoscere, appunto, è la caratteristica che associo ad Ada. Conoscere le persone che aveva davanti, curiosa e mai sazia di sapere come stavano, piuttosto di sapere cosa sapevano.

Amata dai suoi alunni e dai colleghi, tra i quali è presente la sorella Alberta alla quale ora va il nostro pensiero e il nostro grande affetto, nella comprensione della grande perdita e del dolore che sta vivendo. Ada e Alberta sono per me, per il nostro Istituto, un binomio e lo saranno sempre.

Esprimo a nome di tutta la nostra comunità, di tutti i docenti, di tutto il personale ATA, le più sentite condoglianze alla famiglia ricordando che per noisarà sempre: ADA la professoressa del Cardarelli.

Laura Piroli

Dirigente Scolastico

IIS. “Vincenzo Cardarelli”